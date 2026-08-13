БОГОЉУБ КАРИЋ:МИ НИСМО СЕДАМНАЕСТА КОЛОНА –МИ СМО ЈЕДИНА СНАГА КОЈА САБИРА СРБИЈУ
Аутор Г.Н.
поводом писања медија
У анализи могућих изборних листа представљено је чак 17 колона, а Покрет снага Србије БК стављен је под број 17.
Хвала им на томе. Добро је да се разговара о томе шта Србија има да бира.
Само бих исправио једну ствар:
Ми нисмо седамнаеста колона. Ми нисмо још једна колона.
Ми смо једина снага која сабира Србију.
Доста је Србији подела на колоне, блокове и таборе. Доста је пребројавања ко је чији и ко коме припада.
Србија већ деценијама гледа како се политичке организације и њихови лидери деле, спајају, мењају имена, праве коалиције, раскидају их и поново преговарају — углавном о томе ко ће са ким и ко ће на које место.
Српски речено: како политички преживети и себи обезбедити место на терет грађана и гласача.
А где је ту Србија?!
Ја постављам много једноставније питање:
Ко ће са Србијом?
Ко има програм како да Србија производи више?
Ко зна како се отварају фабрике и радна места?
Ко зна како се привлаче инвестиције?
Ко има план како да се подигну плате и пензије, оживе села, врате живот и производња у мале градове и младим људима омогући да своју будућност граде у Србији?
И још нешто: ко може да направи економске мостове Србије са читавим регионом?
Ми можемо.
Са Загребом. Са Љубљаном. Са Сарајевом. Са Софијом. Са Букурештом. Са Скопљем, Подгорицом и свим нашим суседима.
Ми деценијама послујемо и сарађујемо са људима широм света. Ако можемо да градимо послове хиљадама километара од Србије, зашто не бисмо још снажније радили са својим првим суседима?
Наш регион не сме да остане талац старих свађа и нових подела. Мора да постане простор фабрика, инвестиција, трговине, путева, туризма, знања и заједничких послова.
Ми правимо мостове, а рушимо границе — границе неповерења, предрасуда, економских баријера и подела међу људима.
СИСТЕМ КОЈИ СЛУЖИ ГРАЂАНИНУ
Грађанима Србије нису потребне нове политичке комбинације. Потребан им је систем који функционише без обзира на то како се зове председник, премијер или министар.
И када кажемо систем, ми не говоримо о нечему што смо смислили јуче пред изборе. Покрет снага Србије је још 2004. године понудио другачију организацију државе.
Наш став је јасан: Србији није потребна огромна и скупа бирократија, него мала, способна, модерна и ефикасна држава која служи грађанину.
– Предлажемо 125 народних посланика уместо 250.
– Предлажемо Владу са највише 12 министарстава.
– Предлажемо преполовљену бирократију, али не тако што ћемо људе избацити на улицу.
Увек сам говорио: Исус је имао 12 апостола — зашто су Србији потребне десетине министарстава да би држава функционисала?
Другу половину треба преквалификовати, обучити за нове послове и створити услове да ти људи добију продуктивна и добро плаћена радна места. Нико не сме да остане без перспективе зато што смо државу учинили ефикаснијом.
То није борба против људи који раде у државној управи. То је реорганизација државе и изградња система.
Мање шалтера. Мање папира. Мање чекања. Мање трошкова. А грађанину бржа, једноставнија и квалитетнија услуга.
СРБИЈА МОРА ДА ДОСТИГНЕ СТАНДАРД АУСТРИЈЕ
Чиме је Бог казнио Србију да њен радник мора да има мању плату, њен пензионер мању пензију, а њена породица слабији животни стандард од аустријске?
Ничим. Није проблем у нашем народу. Проблем је у систему. И зато ми хоћемо да мењамо систем.
Не тражим од грађана да ми верују на реч. Нека погледају биографије свих нас који данас тражимо њихово поверење. Нека упореде шта је ко у животу направио: колико је предузећа створио, колико је људи запослио, колико је инвестиција реализовао, колико је тржишта освојио.
Ко има искуство да разговара и ради са Истоком и Западом. Ко може да отвори врата српској привреди у свету. И ко може да изгради економске мостове са нашим суседима. По томе нека грађани одлучују.
Место у једном новинском тексту одређује редакција. Место на изборима одређује народ.
НЕ ЈОШ ЈЕДАН ТАБОР, НЕГО МЕСТО СУСРЕТА
А постоји нешто још важније од сваке изборне математике. Србија је данас дубоко подељена.
Политички и медијски простор све више личи на два света која готово више и не разговарају један са другим. Над Србијом се створило таблоидно медијско небо у којем су сукоб, оптужба и подела често гласнији од програма, идеја и резултата.
Ми не желимо да будемо још један табор у истој свађи. Желимо да будемо место сусрета и снага сабирања.
Не делимо људе на наше и њихове. Не питамо ко је власт, ко опозиција, ко студент, нити ко је за кога гласао јуче.
За нас постоји једна снага — а то је Србија.
Зато су наша врата отворена. Разговараћемо са свима: радницима, пољопривредницима, предузетницима, професорима, пензионерима и младима. Разговараћемо са сваким ко жели добро Србији.
Ко год дође са добром идејом и чистом намером — добродошао је за сто. Не питамо вас одакле долазите и ком сте табору јуче припадали. Питамо вас шта знате, шта можете и шта сте спремни да урадите за Србију.
Не тражимо људе за функције. Тражимо људе за резултат. Не окупљамо људе против некога — окупљамо људе за Србију.
Без дијалога нема договора. Без договора нема сабора. А без сабирања људи нема снажне Србије.
Зато наш противник није ни студент, ни пензионер, ни власт, ни опозиција. Наши противници су премало рођених беба, све мање становника, сиромаштво, одлазак младих, празна села, недовољна производња, бирократија, корупција и систем у којем грађанин служи држави уместо да држава служи грађанину.
МИР, САРАДЊА И ПОСАО У РЕГИОНУ
Исто важи и за регион. Не интересује нас политика нових свађа. Интересују нас мир, сарадња и посао.
Да камиони са српском робом иду у све правце. Да компаније из региона инвестирају у Србији, а српске компаније широм региона. Да се наши млади инжењери, пољопривредници, научници и предузетници повезују и праве нове послове.
Да се такмичимо ко ће направити бољу фабрику, бољи производ и већу плату — а не ко ће изговорити тежу реч против суседа.
ХАЈДЕ ДА ПРЕСТАНЕМО ДА БРОЈИМО ПОЛИТИЧКЕ КОЛОНЕ
Почнимо да бројимо:
– Фабрике.
– Нова радна места.
– Веће плате.
– Веће пензије.
– Новорођену децу.
– Повратнике у Србију.
– Нове инвестиције.
– Нова тржишта за српске производе.
– И нове мостове које смо изградили међу људима.
По томе треба да меримо сваку власт и сваког политичара. И по томе нека народ мери и мене.
Покрет снага Србије БК није седамнаеста колона. Ми смо једина снага која сабира Србију.
Не питамо: чији си? Питамо: шта можемо заједно да урадимо за Србију? Не окупљамо се против било кога — окупљамо се за Србију.
За мир у Србији. За мир са суседима. За економију испред свађе. За човека испред функције.
За Србију која ради, гради, рађа, ствара, прави мостове пријатељства и побеђује.
Богољуб Карић
Покрет снага Србије БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Номинант за Нобелову награду 2024. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.