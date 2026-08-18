У ФК Омладинац Заблаће протеклог викенда свечано су отворене и освештане просторије нове управне зграде клуба
У ФК Омладинац Заблаће протеклог викенда свечано су отворене и освештане просторије нове управне зграде клуба, чиме је направљен још један велики корак у развоју овог клуба.
Свечаном отварању присуствовали су и представници Града Чачка, Милош Стеванић и Милош Теофиловић, а овај дан има посебан значај за све људе који су годинама уз Омладинац, јер је клуб добио савременији, уређенији и достојанственији простор за рад.