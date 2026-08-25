ИЗМЕНА ЗАКОНА СВОЈ НА СВОМЕ
Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације усвојио је данас у начелу предлоге измена – Закона о планирању и изградњи, Закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима (Свој на своме) и Закона о мерама за смањење трошкова постављања електронских комуникационих мрежа врло високог капацитета.
Седници је присустовала министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Александра Софронијевић, која је изјавила да је за непуних шест месеци примене Закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретностима (Свој на своме) решено преко 330 хиљада предмета и уписано више од 250.000 грађана и правних лица у катастар непокретности.