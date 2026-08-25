ВЕЛИКИ УСПЕХ ЧАЧАНА НА СИМ-у У СПЛИТУ
Свечаном церемонијом на сплитској Риви, уз симболично гашење пламена Игара, завршен је такмичарски део јубиларне 30. сезоне Плазма Спортских игара младих. Међународна завршница окупила је 1.224 учесника, најбоље младе спортисте из пет земаља у којима се Игре одржавају – Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Словеније и Северне Македоније – као и гостујуће екипе из Украјине. На овом такмичењу велики успех остварили су млади Чачани – у Лино игри између две ватре, у конкуренцији 2015. годишта, међународни шампиони постали су Драгишинци из Чачка, док је у Цоца-Цола купу у конкуренцији девојчица друго место освојила екипа младих фудбалерки Чачак. Посебно се истакла Анка Живановић из Чачка, која је са осам погодака међу девојчицама проглашена за најбољег стрелца турнира.