ЈАВНИ ФОРУМ-ЕУ ИНТЕГРА
Јавни форум у процесу израде Територијалне стратегије урбаног подручја градова Краљево и Чачак и општина Рашка, Врњачка Бања и Ивањица одржан је јуче у Краљеву у оквиру програма Европске уније „ЕУ подршка интегралном територијалном развоју – ЕУ ИНТЕГРА“, који се спроводи у сарадњи са Министарством за европске интеграције. Представници локалних самоуправа, институција, привреде, цивилног друштва и локалне заједнице разговарали су о заједничкој визији будућег развоја овог подручја и пројектним идејама које могу допринети њеном остваривању.
Саопштење
Програм ЕУ Интегра
Фото: Горан Шљивић