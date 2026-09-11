НА ИМАЊУ МЛАДЕНА ЈОВАШЕВИЋА У ПРИЈЕВОРУ КОД ЧАЧКА ИНСТАЛИРАН ПРОТИВГРАДНИ ТОП ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДЈАЧА ФИРМЕ „ТРАИЛИНГ ДОО“ ИЗ ЉИГА
НА ИМАЊУ МЛАДЕНА ЈОВАШЕВИЋА У ПРИЈЕВОРУ КОД ЧАЧКА-ИНСТАЛИРАН ЈЕ ПРОТИВГРАДНИ ТОП ДОМАЋЕГ ПРОИЗВОДЈАЧА-ФИРМЕ „ТРАИЛИНГ ДОО“ ИЗ ЉИГА. ОВАЈ УРЕДЈАЈ ЈЕ ПРВЕНСТВЕНО НАМЕЊЕН ЗА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА ПОЈАВЕ ГРАДА, И СПРЕЧАВАЊА ШТЕТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА. ПРЕМА РЕЧИМА КОНСТРУКТОРА, ТОП ШТИТИ ПОВРШИНУ ОД ОКО 80 ХА, ИМА УГРАДЈЕНЕ СОЛАРНЕ ПАНЕЛЕ И СОПСТВЕНО НАПАЈАЊЕ. СИСТЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ ДАЉИНСКИ, А МОГУЋА ЈЕ И РУЧНА АКТИВАЦИЈА