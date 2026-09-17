ХОДОЧАШЋЕ ЛАЗАРЕВЧАНА ЗА КОСТУ ЛЕШЕВИЋА
Група лазаревачких добровољаца, коју чине Иван Гравриловић, Иван Ранковић, Иван Милић, Страхиња Николић и Ђорђе Дражић, кренула је 13. септембра на ходочашће из свог града до Острога, како би прикупила новац за лечење свог суграђанина, шестогодишњег Косте Лешевића, коме је констатована ретка генетска мутација и атрофија малог мозга. До циља пешке треба да пређу укупно 450 километара, а на њиховој рути је и Чачак у који су стигли јуче. Ми смо имали прилику да разговарамо са њима о овом подухвату и малом Кости, а јутрос су већ из Овчар Бање кренули даље ка Ужицу, Златибору, Новој Вароши… све до манастира Острог, у који би требало да стигну 25. септембра.