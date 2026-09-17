Министарка привреде у Влади Републике Србије, Адријана Месаровић компанију„Унипромет”
Министарка привреде у Влади Републике Србије, Адријана Месаровић, посетила је Чачак и обишла производне погоне компаније „Унипромет”, која са укупно 650 запослених представља једног од кључних носилаца привредне активности на територији нашег града.
Током посете, министарка је са руководством компаније разговарала о предстојећим инвестицијама, проширењу производних капацитета и моделима подршке за повећање конкурентности овог привредног гиганта на иностраним тржиштима.