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Министарка привреде у Влади Републике Србије, Адријана Месаровић компанију„Унипромет”

Autor: Datum objavljivanja: septembar 17, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Министарка привреде у Влади Републике Србије, Адријана Месаровић, посетила је Чачак и обишла производне погоне компаније „Унипромет”, која са укупно 650 запослених представља једног од кључних носилаца привредне активности на територији нашег града.
Током посете, министарка је са руководством компаније разговарала о предстојећим инвестицијама, проширењу производних капацитета и моделима подршке за повећање конкурентности овог привредног гиганта на иностраним тржиштима.

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