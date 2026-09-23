ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БКСАОПШТЕЊЕ МЕДИЈИМА
Аутор фотографије Г.Н.
Покрет снага Србије – БК данас у 18 часова
предаје изборну листу Републичкој изборној комисији
Покрет снага Србије – БК данас, 23. септембра 2026. године у 18.00 часова, предаће
Републичкој изборној комисији изборну листу за предстојеће парламентарне изборе.
Носилац изборне листе је Богољуб Карић.
На листи се налази 250 кандидата за народне посланике, а уз листу ће бити предате и законом
прописане оверене изјаве грађана који су својим потписима подржали изборну листу.
Истовремено са предајом листе, Покрет снага Србије – БК започиње обуку 16.000
контролора који ће пратити изборе 25. октобра на бирачким местима. Дан избора биће празник
Србије и њених грађана.
Листу ће предати Драгомир Карић са делегацијом ПСС-БК. Предаји листе присуствоваће
Богољуб Карић и кандидати за народне посланике и представници Покрета снага Србије – БК.
Позивамо представнике медија да испрате предају изборне листе и изјаве за медије.
Време: данас, 23. септембар, у 18.00 часова
Место: Републичка изборна комисија, Народна скупштина Републике Србије
Председник Покрета снага Србије – БК
Драгомир Ј. Карић