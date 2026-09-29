Мошти Преподобне Анастасије од 2. до 6. октобра биће пренете из манастира Студеница у Жичу и у храм Светог Саве у Краљеву
Мошти Преподобне Анастасије, супруге Стефана Немање-Светог Симеона. мајке Светога Саве и Стефана Првовенчаног-Светог Симона, од 2. до 6. октобра биће пренете из манастира Студеница у Жичу и у храм Светог Саве у Краљеву. Из Епархије жичке позивају верни народ да се у што већем броју сабере на петодневним духовним свечаностима, да молитвено учествује у богослужењима и да приступи моштима Преподобне Анастасије Српске са вером, љубављу и поштовањем. Програм, у оквиру важних јубилеја везаних за ову српску светитељку, за ТВ Информатор најавио је Милош Јелић, ђакон при храму Вазнесења Господњег у Чачку.