У Србији од 1. јануара 2027. почиње последња фаза примене софтверског решења „еБоловање- Послодавац“
У Србији од 1. јануара 2027. почиње последња фаза примене софтверског решења „еБоловање- Послодавац“, којом ће бити обухваћени и предузетници који запошљавају друга лица, саопштила је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
До краја 2026. године коришћење система за ову групу послодаваца остаје опционо, док ће предузетници који не запошљавају друга лица и након почетка 2027. године моћи да га користе на добровољној основи.