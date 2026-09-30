ГРАДСКО РУКОВОДСТВО У ОБИЛАСКУ ВИЉУШЕ
Протеклог викенда представници градског руководства- помоћници градоначелника Чачка, Милош Стеванић и Милош Теофиловић, обишли су Месну заједницу Виљуша поводом почетка радова на асфалтирању пута за Каоник. У питању је деоница дужине 2,2 километра, чија је реализација претходно договорена у директном договору са локалним мештанима.
Овом приликом, поред путне инфраструктуре, Стеванић је најавио и значајну финансијску подршку за верске и културне објекте у овом крају.