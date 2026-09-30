ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ:ХОЋУ ДА У СРБИЈУ ДОЛАЗЕ СТУДЕНТИ, А НЕ ДА ОДЛАЗЕ
Аутор фотографије Г.Н.
Када из Србије оде млад човек, није отишао само један становник.
Отишле су године љубави и одрицања његове породице, године школовања, знање, таленат и будућност
коју је могао да ствара у својој земљи.
Ми не извозимо само радну снагу.
Ми извозимо готовог човека.
Међу нашом децом можда је неки нови Тесла или Пупин. Можда нови Јокић или Ђоковић. Можда
научник, лекар, инжењер, математичар или предузетник који ће сутра градити компаније широм света.
И сам сам кроз више од пола века у бизнису видео да човек који потекне из Србије може да ствара и
послује широм света. Зато знам колико вреди сваки наш млад човек — и колико Србија губи када му
не пружи прилику да свој таленат развије овде.
Највеће богатство Србије су њени људи — наша деца.
Морамо да створимо земљу у којој ће млади имати разлог да остану, раде, оснивају породице и
остварују своје снове.
Да одлазак буде њихов избор — а не нужда.
Јер када одлазе наша деца, не одлази само радна снага.
Одлазе знање, срце и будућност Србије.
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
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