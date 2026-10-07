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Дечја недеља ове године обележава се од 5. до 11. октобра под слоганом „Да би деца срећна била: љубав и поштовање, а не сила!”

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 07, 2026 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

У току је Дечја недеља. Ове године обележава се од 5. до 11. октобра под слоганом „Да би деца срећна била: љубав и поштовање, а не сила!”. Предшколска установа „Радост” Чачак традиционално и ове године у својим васпитним јединицама широм града организује бројне едукативне, креативне и забавне активности посвећене деци, промоцији њихових права и вршњачкој толеранцији. Деца јасленог узраста вртића “Сунце” данас су имала прилику да уживају у представи под називом „Вук и пријатељи“, али и да кроз њу нешто науче.

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