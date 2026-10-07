ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКОГ РУКОВОДСТВА ОБИШЛИ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕОНИЦЕ У МЗ РАКОВА
ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСКОГ РУКОВОДСТВА ДАНАС СУ ОБИШЛИ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДЕОНИЦЕ У МЗ РАКОВА У ДУЖИНИ НЕШТО ВИШЕ ОД 2 КИЛОМЕТРА. ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ, КОЈУ ЈЕ ОБЕЗБЕДИЛО ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈЕ 59 МИЛИОНА ДИНАРА. ОВОМ ДЕОНИЦОМ БИЋЕ ЗАВРШЕН КОМПЛЕТАН АСФАЛТНИ ЗАСТОР КРОЗ ЦЕЛУ РАКОВУ У ДУЖИНИ ОД БЛИЗУ ШЕСТ КИЛОМЕТАРА, КОЈИ ЈЕ У ПРЕДХОДНОМ ПЕРИОДУ РУИНИРАН ЗБОГ ПОТРЕБА ИЗГРАДЊЕ АУТО ПУТА. ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЗ РАКОВА СРЂАН БОШКОВИЋ СЕ ОВОМ ПРИЛИКОМ ЗАХВАЛИО МЕШТАНИМА НА СТРПЉЕЊУ.