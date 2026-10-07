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УДРУЖЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ И ГРАД ЧАЧАК ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИЛИ ДОМАЋИНИ УДРУЖЕЊУ СРБА ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 07, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

УДРУЖЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ И ГРАД ЧАЧАК ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИЛИ СУ ДОМАЋИНИ УДРУЖЕЊУ СРБА ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ И УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА ИЗ ХРВАТСКЕ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ГОСТИ СУ ОБИШЛИ СПОМЕН КОМПЛЕКС НА БРДУ ЉУБИЋУ И ДРУГЕ ЗНАМЕНИТОСТИ НАШЕГ КРАЈА, А БИЛО ЈЕ И РЕЧИ О ПРОБЛЕМИМА СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ, О МОГУЋНОСТИМА ДА СЕ ОНИ РЕШЕ, КАО И ДУБЉЕМ УВЕЗИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ МАТИЦЕ И РЕГИОНА.

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