УДРУЖЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ И ГРАД ЧАЧАК ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИЛИ ДОМАЋИНИ УДРУЖЕЊУ СРБА ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ
УДРУЖЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ И ГРАД ЧАЧАК ПРОТЕКЛОГ ВИКЕНДА БИЛИ СУ ДОМАЋИНИ УДРУЖЕЊУ СРБА ПРОГНАНИХ ИЗ ХРВАТСКЕ И УДРУЖЕЊУ ПЕНЗИОНЕРА ИЗ ХРВАТСКЕ СА СЕДИШТЕМ У БЕОГРАДУ. ОВОМ ПРИЛИКОМ ГОСТИ СУ ОБИШЛИ СПОМЕН КОМПЛЕКС НА БРДУ ЉУБИЋУ И ДРУГЕ ЗНАМЕНИТОСТИ НАШЕГ КРАЈА, А БИЛО ЈЕ И РЕЧИ О ПРОБЛЕМИМА СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ, О МОГУЋНОСТИМА ДА СЕ ОНИ РЕШЕ, КАО И ДУБЉЕМ УВЕЗИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ МАТИЦЕ И РЕГИОНА.