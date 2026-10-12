НАСТАВАК РАДОВА У БУЛЕВАРУ ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
Радови на наставку Булевара војводе Путника у Чачку су у току, а завршетак ове деонице планиран је за децембар 2026. Године.
Тренутна се изводе земљани и припремни радови на траси И очекује се да радови стигну до Улице Драгише Мишовића до краја године
Изградња Булевара војводе Путника представља један од најважнијих инфраструктурних пројеката у Чачку, преусмерава транзитни саобраћај ван ужег градског језгра чиме се драстично сманјују гужве у центру града и обезбеђује се бржи и лакши излазак на магистралне путеве и ауто-пут Милош Велики.