ПСС САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТБОГОЉУБ КАРИЋ:ХОЋУ СРБИЈУ ПРАВДЕ, РЕДА И БЕЗБЕДНОСТИ!ТАЧКА 8 ПРОГРАМА „БОГОЉУБОВА СРБИЈА“
Богољуб Карић, носилац листе Покрет снага Србије – БК
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“,
представио је осму тачку програма „Богољубова Србија“, посвећену правди, безбедности и
државној управи. Програм обухвата реформу правосуђа, одговорност власти према
грађанима, безбедност породица, борбу против корупције и једноставнију и ефикаснију
државну управу.
„Хоћу Србију правде, реда и безбедности! Хоћу Србију у којој закон важи једнако за
свакога, у којој грађанин зна да је заштићен, а власт зна коме одговара“, поручио је Карић.
Говорећи о правосуђу, Карић је представио предлог новог начина избора судија и јавних
тужилаца: стручна тела утврђивала би ко испуњава професионалне и етичке услове, а грађани би
бирали међу тако квалификованим кандидатима.
„Хоћу независно правосуђе у којем судије и тужиоце бирају грађани Србије! Судија мора да
буде независан. Не сме да суди по наређењу политичара, странке или било ког моћника —
мора да суди по закону, доказима и својој савести.“
Карић је посебно указао на проблем дуготрајних судских поступака и предложио да се за
њихово решавање уведу законски рокови.
„Не прихватам да човек чека двадесет година да оствари своје право. Да прође живот, да
одрасту деца, а да судски предмет и даље стоји у фиоци. Хоћу да сваки судски поступак има
законом утврђен рок. Грађанин мора да зна шта се дешава са његовим предметом и када
може да очекује одлуку.“
У делу програма посвећеном безбедности Карић предлаже другачију организацију рада
полиције, са нагласком на непосредан контакт са грађанима, спречавање криминала и заштиту
породица.
„Хоћу полицајца који ће бити пријатељ и заштитник сваке породице. Хоћу да у сваком кварту и
у сваком насељу људи знају коме могу да се обрате када имају проблем. Да родитељ зна
ко брине о безбедности његове деце. Да жена изложена насиљу зна коме може одмах да се
обрати. Да полиција буде снажан заштитник наших породица и да се одлучно бори против
наркоманије и криминала. Полицајац мора да буде човек у кога грађани имају поверења, а
не неко кога се плаше.“
Према предложеном моделу, грађани би знали име, презиме и службени контакт полицајца
задуженог за њихов крај. Реч је о другачијој организацији постојеће полиције, а не о
формирању нове полицијске структуре.
Посебан део осме програмске тачке посвећен је одговорности власти и контроли трошења
јавног новца. Карић предлаже увођење Јавног уговора политичара са грађанима: свако
конкретно обећање власти било би уписано у јавно доступан регистар — са роком, именом
одговорног лица и подацима о томе докле се стигло са реализацијом.
„Власт није награда — власт је одговорност!
Када политичар нешто обећа народу, мора да се зна шта је обећао, ко је одговоран, који је
рок и шта је урађено. И то народ мора да види током целог мандата, а не тек пред следеће
изборе. На крају свако мора јасно да каже:
Ово сам обећао. Ово сам урадио.
Ово нисам урадио. Ово су разлози.
Народ мора да зна где иде сваки динар његовог новца!“
Карић је ову идеју бранио и у емисији „Нова димензија дана“ Инсајдер телевизије, у разговору
са новинаром Југославом Ћосићем, где је био још директнији:
„Једина професија без одговорности је политичар.“
„Ја одговарам као бизнисмен, ви као новинар. Одговорност има свештеник, учитељ,
професор, лекар — само политичар нема. Ми му сви дајемо гласове, он дође на власт,
направи нам катастрофу, уведе нас у ратове, изгубимо жене, децу, територије, све живо. И они
не одговарају. Кривични законик за њих! Ако си у кампањи предлагао то и то, а ниси
реализовао, постоји надзорни одбор који су изабрали грађани — не парламент — и који не
одговара никоме осим грађанима. Има да одговараш кривично за лажи и превару које си
рекао грађанима у време кампање.“
Програм предвиђа и већу транспарентност јавних инвестиција. За велике пројекте који се
финансирају јавним средствима био би уведен јавно доступан дигитални преглед података: ко
је донео одлуку, ко је добио посао, колика је вредност пројекта и како се средства троше.
Говорећи о државној управи, Карић је истакао да грађани не смеју да губе време на
непотребну администрацију и обилажење институција. Програм предвиђа реорганизацију државне
управе, укључујући предлог да се број министарстава смањи на 12, а број народних
посланика на 125, за шта би биле неопходне одговарајуће законске и уставне промене.
„Хоћу државу која служи грађанима, а не државу којој грађани морају да служе! Не
прихватам да човек данима иде од шалтера до шалтера, носи документа која држава већ има и
чека одговор на једноставно питање. Грађанин не сме да буде курир између државних
институција. Хоћу мање бирократије, више рада и више одговорности.“
Карић је представљање осме програмске тачке закључио поруком:
„Мој циљ није да држава има више моћи над човеком. Мој циљ је да закон има више моћи да
заштити човека! Хоћу Србију у којој човек не мора да тражи везу да би остварио своје право,
у којој не мора да се плаши за безбедност своје породице и у којој правда не зависи од
новца, положаја или политичке припадности.
ХОЋУ СРБИЈУ ПРАВДЕ, РЕДА И БЕЗБЕДНОСТИ!
ВЛАСТ НИЈЕ НАГРАДА. ВЛАСТ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ!
ЖИВЕЛА СРБИЈА! НА МНОГАЈА ЉЕТА!
ВОЛИ ВАС ВАШ БОГОЉУБ!“
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
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