Почетак сезоне бербе јабуке прилика је да се сагледају овогодишњи приноси, квалитет плодова и услови у којима се одвијала производња. За воћаре је ово један од најважнијих периода у години, јер од рода, тржишне цене и пласмана зависи и коначан резултат вишемесечног рада. Каква је овогодишња сезона, као и какав је кваилет плодова проверили смо са стручњацима Пољопривредне саветодавне стручне службе у Чачку.