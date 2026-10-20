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У току друга фаза реконструкције Спомен-парка борбе и победе у Чачку

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 20, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У току је друга фаза реконструкције Спомен-парка борбе и победе у Чачку, која обухвата постављање нове јавне расвете, завршетак платоа са дечјим игралиштима и постављање парковског мобилијара.
Пројектом реконструкције предвиђена је обнова постојећих и изградња нових пешачких стаза, као и изградња трим-стазе дужине 420 метара, са тартан подлогом и препрекама за савладавање. Стаза ће бити намењена рекреацији и физичкој активности посетилаца.

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