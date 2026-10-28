Покрет снага Србије – БК упутио РИК-у хитан захтев за увид у изборни материјал и проверу резултата
Аутор фотографије Г.Н.
Покрет снага Србије – БК је 27. октобра 2026. године, Републичкој изборној комисији упутио хитан захтев за увид у изборни материјал, проверу изборних резултата и испитивање могућих неправилности на парламентарним изборима одржаним 25. октобра 2026. године. Захтев је, у име подносиоца изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, потписао овлашћени подносилац изборне листе Драгомир Карић.
Како се наводи у захтеву, Покрет је у предизборном периоду водио сопствену евиденцију од приближно 139.000 грађана који су потврдили подршку или намеру да гласају за листу, и сматра да значајна разлика између те евиденције и прелиминарно објављених резултата захтева озбиљну и законом уређену проверу. Посебна пажња скреће се на резултате у Врању, Лесковцу, Прешеву, Новом Саду, Краљеву, Зрењанину, Нишу, Јагодини, Крагујевцу, Ужицу, Крушевцу и другим срединама.
Покрет од РИК-а тражи увид у записнике о раду бирачких одбора, проверу усаглашености записника са објављеним резултатима, увид у гласачке листиће и поновно пребројавање тамо где то закон дозвољава, као и очување целокупног изборног материјала. „Тражимо само једно: да сваки глас буде пребројан онако како је дат и да сваки резултат може бити проверен“, наводи се у захтеву, уз нагласак да Покрет ниједну политичку странку, институцију или појединца не проглашава одговорним без доказа.