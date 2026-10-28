Српска православна црква данас обележава празник Преподобне мати Параскеве – Свете Петке
Српска православна црква данас обележава празник Преподобне мати Параскеве – Свете Петке. Рођена је у Малој Азији крајем 10. века. Живела је подвижничким животом, због кога је задобила дар чудотворења. Њене свете мошти почивају у Јашију у Румунији, а делић моштију је у цркви Ружици на Калемегдану, захваљујући кнегињи Милици која је успела да за њих умоли султана Бајазита. У Србији је Света Петка једна од најпоштованијих светитељки, а њен данашњи празник је слава многих породица.