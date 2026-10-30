Атомска бања у Горњој Трепчи одобрава 30% попуста у новембру на пансион и терапије у објектима Вујан и Стационар
Атомска бања у Горњој Трепчи одобрава 30% попуста у новембру на пансион и терапије у објектима Вујан и Стационар, а за госте који су смештени у приватном смештају или путују одобрава се 10% на терапијске процедуре осим мануелне масаже и кинези вежбе. Према речима надлежних, ове повољности обезбеђене су за крај сезоне како би бенефити које ова бања пружа били доступни што већем броју заинтересованих.