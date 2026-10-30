Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » У КРАЉЕВАЧКОМ МЕСТУ БОГУТОВАЦ НАЛАЗИ СЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ДОЛИНА ВЕКОВА- ПОРОДИЦЕ ГРАЧАНАЦ

У КРАЉЕВАЧКОМ МЕСТУ БОГУТОВАЦ НАЛАЗИ СЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ДОЛИНА ВЕКОВА- ПОРОДИЦЕ ГРАЧАНАЦ

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 30, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У КРАЉЕВАЧКОМ МЕСТУ БОГУТОВАЦ НАЛАЗИ СЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ДОЛИНА ВЕКОВА- ПОРОДИЦЕ ГРАЧАНАЦ. ГОСТОПРИМСТВО ДОМАЋИНА, УДОБАН СМЕШТАЈ, АУТЕНТИЧНА ЈЕЛА СРПСКЕ ТРПЕЗЕ, ОНО ЈЕ ШТО НАЈВИШЕ ПРИВЛАЧИ ГОСТЕ ОВОГ КОМПЛЕКСА. ГРАЧАНЦИ ПЛАНИРАЈУ ДА ОБОГАТЕ И ПРОШИРЕ СВОЈУ ПОНУДУ- ПРЕ СВЕГА КАДА СУ У ПИТАЊУ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ, ЈЕР У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ, КАЖУ, ВИДЕ ПЕРСПЕКТИВУ И МОГУЋНОСТ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ.

Share

O autoru

Broj objavljenih članaka : 26418

Povezani sadržaji

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Scroll to top