У КРАЉЕВАЧКОМ МЕСТУ БОГУТОВАЦ НАЛАЗИ СЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ДОЛИНА ВЕКОВА- ПОРОДИЦЕ ГРАЧАНАЦ
У КРАЉЕВАЧКОМ МЕСТУ БОГУТОВАЦ НАЛАЗИ СЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО ДОЛИНА ВЕКОВА- ПОРОДИЦЕ ГРАЧАНАЦ. ГОСТОПРИМСТВО ДОМАЋИНА, УДОБАН СМЕШТАЈ, АУТЕНТИЧНА ЈЕЛА СРПСКЕ ТРПЕЗЕ, ОНО ЈЕ ШТО НАЈВИШЕ ПРИВЛАЧИ ГОСТЕ ОВОГ КОМПЛЕКСА. ГРАЧАНЦИ ПЛАНИРАЈУ ДА ОБОГАТЕ И ПРОШИРЕ СВОЈУ ПОНУДУ- ПРЕ СВЕГА КАДА СУ У ПИТАЊУ СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ, ЈЕР У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ, КАЖУ, ВИДЕ ПЕРСПЕКТИВУ И МОГУЋНОСТ ЗА ДАЉИ РАЗВОЈ.