Листа дефицитарних занимања за програм дуалног образовања у средњим школама континуирано се проширује из године у годину
Листа дефицитарних занимања за програм дуалног образовања у средњим школама континуирано се проширује из године у годину, у складу са потребама тржишта рада и привреде, изјавила је директорка Канцеларије за дуално образовање Габријела Грујић. Она је за Бизнис.рс навела да је за школску 2026/2027. годину на листу уврштено укупно 36 дуалних образовних профила. Као подстицај за ученике да се образују за ова занимања, обезбеђен им је новчани подстицај од 5.000 динара месечно током девет месеци у једној школској години, односно 45.000 динара укупно.