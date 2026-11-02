Потписан Споразум о сарадњи између Удружења управљача заштићених подручја Републике Српске и Националног парка „Тара“ из Републике Србије
У оквиру традиционалног стручног скупа „Дани управљача заштићених подручја у БиХ“, који је ове године одржан у Требињу, потписан је Споразум о сарадњи између Удружења управљача заштићених подручја Републике Српске и Националног парка „Тара“ из Републике Србије.
Потписивање овог споразума представља још један корак према снажнијем повезивању институција и управљача заштићених подручја Републике Српске и Републике Србије. Конкретни бенефити од овог чина биће заједничко управљање овим изузетним природним вредностима и њихова заштита, као и заједнички наступи пред међународним фондовима и реализација великих еколошких пројеката – стара идеја која је коначно спроведена у дело.