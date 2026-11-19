Председница Скупштине Удружења топлана Србије Ивана Калања изјавила је за РТС да се прелазак на наплату грејања по потрошњи у Србији одвија постепено и да је на нови начин обрачуна прешло 41 одсто стамбених јединица, а да је циљ да тај удео током грејне сезоне достигне 70 одсто. Како је истакла, највећи изазов и даље представљају старе стамбене зграде у којима не постоје појединачни уређаји за мерење утрошене топлотне енергије. Законски рокови за прелазак на наплату грејања према потрошњи одавно су истекли, али су у сарадњи са Енергетском заједницом утврђени нови циљеви- рекла је Калања.