Повећана опасност од избијања пожара на грађевинским објектима
С обзиром да је грејна сезона почела пре нешто више од месец дана, повећана је опасност од избијања пожара на грађевинским објектима. Како би скренули пажњу наших суграђана на овај проблем и указали на значај превентивног деловања, припадници Ватрогасне чете из Чачка су недавно у једном од солитера у Немањиној улици извели показну вежбу гашења пожара. Том приликом Милан Ерић, начелник Одељења за ванредне ситуације Чачак МУП-а, Градског и Окружног штаба за ванредне ситуације упутио је апел свим грађанима да предузму све мере безбедности и покажу да су одговорни и према себи и другима.