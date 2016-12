РЕВИЈА ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА СА ФЕСТИВАЛА „BELDOCS 2016“

26. децембар 2016. године

BELDOCS EHO – Revija dokumentarnih filmova sa festivala Beldocs 2016

Ponedeljak-petak, 26-30.decembar 2016.

Mala sala u 20:00

Ponedeljak 26. decembar

RUSKI DETLIĆ

The Russian Woodpecker, Ukrajina, V. Britanija, SAD, 2015, 80 min

Radioaktivni čovek, nekad žrtva černobiljske nuklearne katastrofe, a danas umetnik u Ukrajini, otkriva mračnu tajnu hladnoratovske skalamerije prozvane „Ruski detlić“.

Režija: Čed Grasija

Trejler: https://www.youtube.com/watch?v=cq7z7q8_f2w

Utorak 27. decembar

IZNAD I ISPOD

Above and Below, Švajcarska, Nemačka, SAD, 2015, 118 min

Daleko od svih, grupa ljudi stvara svet po sopstvenim pravilima. Na zaboravljenom tlu negde u Kaliforniji, kroz smeh i suze, svako iz ove grupe otkriva jedinstvenost svoje neponovljive duše.

Režija: Nikolas Štajner

Trejler: https://www.youtube.com/watch?v=F_ofqDU8Sd4

Sreda, 28. decembar

GABO: MAGIJA STVARNOSTI

Gabo: Creation of Reality, Španija, 2015, 88 min

Neverovatna je moć ljudske mašte. Priča pisca, dobitnika Nobelove nagrade i osvajača najrazličitije publike.

Režija: Džastin Vebster

Trejler: https://www.youtube.com/watch?v=r3UGCxZHDlU

Četvrtak, 29. decembar

DUH HANE ARENT

Vita activa – The Spirit of Hannah Arendt, Izrael, Kanada, 2015, 125 min

Životna priča čuvene filozofkinje jevrejsko-nemačkog porekla, kroz koju se prepliću misli o prirodi zla, o teškom položaju izbeglica i pretnje svih ideologija.

Režija: Ada Ušpic

Trejler: https://www.youtube.com/watch?v=VvSbzvcctVc

Petak, 30. decembar

U POTRAZI ZA SNOM

Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2015, 127 min

Priča o detinjstvu zaključanom u jednom filmu i autoru koga potraga za ključem vodi na put oko sveta.

Režija Mladen Mitrović

Trejler: https://vimeo.com/136489627