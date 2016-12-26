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ИЗА ГОРЊОМИЛАНОВАЧКЕ КОМПАНИЈЕ „МЕТАЛАЦ“ ВЕОМА УСПЕШНА 2016. ГОДИНА

Autor: Datum objavljivanja: decembar 26, 2016 Kategorija: Друштво | komentara : 0

26. децембар 2016. године

НАКОН ВЕОМА УСПЕШНЕ 2016. ГОДИНЕ, У КОЈОЈ ЈЕ МЕТАЛАЦ
ГРУПА ПРЕМА ПРОЦЕНИЦИ ОСТВАРИЛА ОКО 92,6 МИЛИОНА ЕВРА
ЗДРУЖЕНОГ ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА, ЗА 2017. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНО
ЈЕ ДА СЕ ОСТВАРИ 95,2 МИЛИОНА ЕВРА, ШТО ЈЕ 3 ОДСТО ВИШЕ У
ОДНОСУ НА ОЧЕКИВАНО ОСТАВРЕЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, РЕКАО ЈЕ
ГЕНЕРАЛИ ДИРЕКТОР ПЕТРАШИН ЈАКОВЉЕВИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
ЗА НОВИНАРЕ. ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА СЕ У 2017. ГОДИНИ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ, КАО И ЗА
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИНВЕСТИРА 6,8 МИЛИОНА ЕВРА.
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