ИЗА ГОРЊОМИЛАНОВАЧКЕ КОМПАНИЈЕ „МЕТАЛАЦ“ ВЕОМА УСПЕШНА 2016. ГОДИНА
26. децембар 2016. године
НАКОН ВЕОМА УСПЕШНЕ 2016. ГОДИНЕ, У КОЈОЈ ЈЕ МЕТАЛАЦ
ГРУПА ПРЕМА ПРОЦЕНИЦИ ОСТВАРИЛА ОКО 92,6 МИЛИОНА ЕВРА
ЗДРУЖЕНОГ ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА, ЗА 2017. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНО
ЈЕ ДА СЕ ОСТВАРИ 95,2 МИЛИОНА ЕВРА, ШТО ЈЕ 3 ОДСТО ВИШЕ У
ОДНОСУ НА ОЧЕКИВАНО ОСТАВРЕЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, РЕКАО ЈЕ
ГЕНЕРАЛИ ДИРЕКТОР ПЕТРАШИН ЈАКОВЉЕВИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
ГРУПА ПРЕМА ПРОЦЕНИЦИ ОСТВАРИЛА ОКО 92,6 МИЛИОНА ЕВРА
ЗДРУЖЕНОГ ПОСЛОВНОГ ПРИХОДА, ЗА 2017. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНО
ЈЕ ДА СЕ ОСТВАРИ 95,2 МИЛИОНА ЕВРА, ШТО ЈЕ 3 ОДСТО ВИШЕ У
ОДНОСУ НА ОЧЕКИВАНО ОСТАВРЕЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ, РЕКАО ЈЕ
ГЕНЕРАЛИ ДИРЕКТОР ПЕТРАШИН ЈАКОВЉЕВИЋ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ
ЗА НОВИНАРЕ. ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ПЛАНИРАНО ЈЕ ДА СЕ У 2017. ГОДИНИ
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ, КАО И ЗА
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИНВЕСТИРА 6,8 МИЛИОНА ЕВРА.
ЗА НАБАВКУ НОВЕ ОПРЕМЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ, КАО И ЗА
УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, ИНВЕСТИРА 6,8 МИЛИОНА ЕВРА.