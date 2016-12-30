ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ПОКЛОНИО ШКОЛАМА УЧИЛА ЗА МЕРЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ТРЕЊА
30. децембар 2016. године
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ ПОКЛОНИО ЈЕ
ПРЕДСТАВНИЦИМА ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ,
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ И ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ УЧИЛА ЗА
МЕРЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ТРЕЊА.
НАКНАДНО, ПОКЛОН ЋЕ ДОБИТИ И КРАЉЕВАЧКА ЕЛЕКТРО
САОБРАЋАЈНА ШКОЛА.
ПРЕДСТАВНИЦИМА ЧАЧАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ,
МАШИНСКО САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ И ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ УЧИЛА ЗА
МЕРЕЊЕ КОЕФИЦИЈЕНАТА ТРЕЊА.
НАКНАДНО, ПОКЛОН ЋЕ ДОБИТИ И КРАЉЕВАЧКА ЕЛЕКТРО
САОБРАЋАЈНА ШКОЛА.