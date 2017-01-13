14. ЈАНУАРА СЛАВИ СЕ СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ И ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДЊЕ, А НАКОН ЛИТУРГИЈЕ СЛУЖИ СЕ МОЛЕБАН ЗА НОВУ ГОДИНУ
13. јануар 2017. године
14. ЈАНУАРА СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА СЛАВИ 3 ПРАЗНИКА: ПОЧЕТАК НОВЕ ГОДИНЕ ПО ЈУЛИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ, ОБРЕЗАЊЕ ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА И СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГ.
ПРЕМА РЕЧИМА ПАРОХА ПРИ ХРАМУ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ У ЧАЧКУ, СВЕШТЕНИКА СЛОБОДАНА ЈАКОВЉЕВИЋА, НАЈДОСТОЈНИЈИ НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ПРОСЛАВИТИ ОВЕ ПРАЗНИКЕ ЈЕ ДОЛАСКОМ НА ЛИТУРГИЈУ, КОЈА ЋЕ СЕ У САБОРНОМ ХРАМУ СЛУЖИТИ У 6:30, А НАКОН ТОГА СЛУЖИЋЕ СЕ И МОЛЕБАН ЗА НОВУ ГОДИНУ. ОВАЈ МОЛЕБАН ПРЕДСТАВЉА ПОСЕБНЕ МОЛИТВЕ У КОЈИМА СЕ МОЛИ ДА НАМ НОВА ГОДИНА БУДЕ БОГОМ БЛАГОСЛОВЕНА , ДА НАС ГОСПОД САЧУВА, ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ, ОД ЗЕМЉОТРЕСА, ПОПЛАВЕ, ПОЖАРА, НАЈЕЗДЕ ТУЂИНАЦА И МЕЂУСОБНОГ РАТА, КАО И ДА БУДЕ ПЛОДОНОСНА И БЕРИЋЕТНА.