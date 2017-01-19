ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЦАРСКЕ ПОРОДИЦЕ РОМАНОВ У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА
19. јануар 2017. године
У ГАЛЕРИЈИ ЧАЧАНСКОГ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ОТВОРЕНА ЈЕ
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ”У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ”. ИЗЛОЖБА ЈЕ
ПОСВЕЋЕНА ДИНАСТИЈИ РОМАНОВИХ, ПОСЛЕДЊОЈ ЦАРСКОЈ И
ИМПЕРАТОРСКОЈ ПОРОДИЦИ КОЈА ЈЕ ВЛАДАЛА РУСИЈОМ ВИШЕ ОД
300 ГОДИНА, ОД 1613 – 1917. ГОДИНЕ.
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ”У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ”. ИЗЛОЖБА ЈЕ
ПОСВЕЋЕНА ДИНАСТИЈИ РОМАНОВИХ, ПОСЛЕДЊОЈ ЦАРСКОЈ И
ИМПЕРАТОРСКОЈ ПОРОДИЦИ КОЈА ЈЕ ВЛАДАЛА РУСИЈОМ ВИШЕ ОД
300 ГОДИНА, ОД 1613 – 1917. ГОДИНЕ.