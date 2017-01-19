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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ЦАРСКЕ ПОРОДИЦЕ РОМАНОВ У ГАЛЕРИЈИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

Autor: Datum objavljivanja: januar 19, 2017 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

19. јануар 2017. године

У ГАЛЕРИЈИ ЧАЧАНСКОГ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ОТВОРЕНА ЈЕ
ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА ”У СУСРЕТ РУСКОМ ЦАРУ”. ИЗЛОЖБА ЈЕ
ПОСВЕЋЕНА ДИНАСТИЈИ РОМАНОВИХ, ПОСЛЕДЊОЈ ЦАРСКОЈ И
ИМПЕРАТОРСКОЈ ПОРОДИЦИ КОЈА ЈЕ ВЛАДАЛА РУСИЈОМ ВИШЕ ОД
300 ГОДИНА, ОД 1613 – 1917. ГОДИНЕ.
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