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СНЕГ И КЛИЗАВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ ПРАВЕ ПРОБЛЕМ ПЕШАЦИМА

Autor: Datum objavljivanja: januar 19, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

19. јануар 2017. године

СНЕГ КОЈИ ЈЕ ПАДАО ТОКОМ НОЋИ ЗНАТНО ЈЕ ОТЕЖАО
САОБРАЋАЈ У ЧАЧКУ, А ДОДАТНИ ПРОБЛЕМ, ПОРЕД
НЕОЧИШЋЕНИХ УЛИЦА, ПРЕ СВЕГА ПЕШАЦИМА, ПРЕДСТАВЉАЈУ И
КЛИЗАВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ.
У ЈП „ГРАДАЦ“ КАЖУ ДА ЈЕ КОЛОВОЗ, ОДНОСНО ХОРИЗОНТАЛНА
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА,ОЦРТАНА ПО ПРОПИСИМА.
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