СНЕГ И КЛИЗАВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ ПРАВЕ ПРОБЛЕМ ПЕШАЦИМА
19. јануар 2017. године
СНЕГ КОЈИ ЈЕ ПАДАО ТОКОМ НОЋИ ЗНАТНО ЈЕ ОТЕЖАО
САОБРАЋАЈ У ЧАЧКУ, А ДОДАТНИ ПРОБЛЕМ, ПОРЕД
НЕОЧИШЋЕНИХ УЛИЦА, ПРЕ СВЕГА ПЕШАЦИМА, ПРЕДСТАВЉАЈУ И
КЛИЗАВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ.
У ЈП „ГРАДАЦ“ КАЖУ ДА ЈЕ КОЛОВОЗ, ОДНОСНО ХОРИЗОНТАЛНА
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА,ОЦРТАНА ПО ПРОПИСИМА.
САОБРАЋАЈ У ЧАЧКУ, А ДОДАТНИ ПРОБЛЕМ, ПОРЕД
НЕОЧИШЋЕНИХ УЛИЦА, ПРЕ СВЕГА ПЕШАЦИМА, ПРЕДСТАВЉАЈУ И
КЛИЗАВИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ.
У ЈП „ГРАДАЦ“ КАЖУ ДА ЈЕ КОЛОВОЗ, ОДНОСНО ХОРИЗОНТАЛНА
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА,ОЦРТАНА ПО ПРОПИСИМА.