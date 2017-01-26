АНКЕТНИ ОДБОР ЗА СТАДИОН ФК „БОРАЦ“ ТЕМА КОЈА ЈЕ ОБЈЕДИНИЛА ОПОЗИЦИОНЕ СТРАНКЕ
26. јануар 2017. године
НЕПОСРЕДНО ПРЕД ПОЧЕТАК СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА,
ОДБОРНИЦИ ОПОЗИЦИОНИХ СТРАНАКА ДВЕРИ, НОВЕ СРБИЈЕ И
ГРУПЕ ГРАДЈАНА”ДР АЛЕКСАНДАР РАДОЈЕВИЋ”, ОДРЖАЛИ СУ У
СКУПШТИНСКОМ ХОЛУ ВАНРЕДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ.
ПОВОД, КАКО ЈЕ РЕЧЕНО, ЈЕ ОДБИЈАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ДА
ФОРМИРА АНКЕТНИ ОДБОР РАДИ САГЛЕДАВАЊА СТАЊА У
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БОРАЦ“.
ОДБОРНИЦИ ОПОЗИЦИОНИХ СТРАНАКА ДВЕРИ, НОВЕ СРБИЈЕ И
ГРУПЕ ГРАДЈАНА”ДР АЛЕКСАНДАР РАДОЈЕВИЋ”, ОДРЖАЛИ СУ У
СКУПШТИНСКОМ ХОЛУ ВАНРЕДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ.
ПОВОД, КАКО ЈЕ РЕЧЕНО, ЈЕ ОДБИЈАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ДА
ФОРМИРА АНКЕТНИ ОДБОР РАДИ САГЛЕДАВАЊА СТАЊА У
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БОРАЦ“.