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АНКЕТНИ ОДБОР ЗА СТАДИОН ФК „БОРАЦ“ ТЕМА КОЈА ЈЕ ОБЈЕДИНИЛА ОПОЗИЦИОНЕ СТРАНКЕ

Autor: Datum objavljivanja: januar 26, 2017 Kategorija: Политика | komentara : 0

26. јануар 2017. године

НЕПОСРЕДНО ПРЕД ПОЧЕТАК СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА,
ОДБОРНИЦИ ОПОЗИЦИОНИХ СТРАНАКА ДВЕРИ, НОВЕ СРБИЈЕ И
ГРУПЕ ГРАДЈАНА”ДР АЛЕКСАНДАР РАДОЈЕВИЋ”, ОДРЖАЛИ СУ У
СКУПШТИНСКОМ ХОЛУ ВАНРЕДНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ ЗА НОВИНАРЕ.
ПОВОД, КАКО ЈЕ РЕЧЕНО, ЈЕ ОДБИЈАЊЕ ГРАДСКЕ ВЛАСТИ ДА
ФОРМИРА АНКЕТНИ ОДБОР РАДИ САГЛЕДАВАЊА СТАЊА У
ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „БОРАЦ“.
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