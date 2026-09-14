БОГОЉУБ КАРИЋ:139. СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН — НЕ ИЗВОЗИМО СИРОВИНУ, ИЗВОЗИМО СРПСКИ БРЕНД!
Аутор Г.Н.
Драги моји,
данас сам у Смедереву, на 139. Смедеревској јесени, празнику грожђа, вина, меда, зимнице, цвећа, воћа, поврћа, ракије и традиционалних производа које вредне руке наших домаћина стварају широм Србије.
Када човек види све ово на једном месту, схвати колико је Србија богата.
Али није довољно само да произведемо.
МОРАМО ДА ПРЕРАДИМО, БРЕНДИРАМО И ПРОДАМО СВЕТУ ГОТОВ ПРОИЗВОД!
Нећемо извозити само шљиву — извозићемо српску ракију, пекмез и готов производ.
Нећемо извозити само грожђе — извозићемо српско вино.
Нећемо извозити само воће и поврће — извозићемо сокове, џемове, зимницу и прерађевине.
Нећемо продавати само мед — продаваћемо српски мед са именом, пореклом и гаранцијом квалитета.
Наш циљ је да најквалитетније што произведу српски домаћини објединимо под снажним националним брендом „СЕРБИА ОРГАНИЦ – СРБИЈА ОРГАНИК“ и пласирамо широм света под најбољим условима.
Смедерево најбоље показује шта значи када се споје пољопривреда и индустрија.
Овде су генерације живеле од винограда, воћњака и плодне земље. Овде је Годомин био симбол пољопривреде, виноградарства и прераде. „Милан Благојевић“ производио је чувени „смедеревац“, познат широм некадашње Југославије. Железара је деценијама била један од стубова индустријског Смедерева.
Нажалост, велики део те некадашње привредне снаге изгубљен је.
Али нису изгубљени људи, земља, Дунав, положај, традиција и знање!
Зато не желим да причамо само о томе шта је Смедерево било.
ХОЋУ ДА ПРИЧАМО О ТОМЕ ШТА СМЕДЕРЕВО МОЖЕ ПОНОВО ДА БУДЕ!
Нове фабрике. Нови прерађивачки погони. Виногради и воћњаци. Породичне компаније. Савремена пољопривреда. Добро плаћена радна места за младе.
Данас сам током обиласка Смедерева имао бројне срдачне сусрете и разговоре са грађанима. Хвала свима на гостопримству, разговорима и великој подршци Покрету СНАГА СРБИЈЕ – БК.
Наш домаћин мора добро да живи од свог рада, а наша деца морају да имају разлог да остану у Србији и да се врате у Србију.
ОД ЊИВЕ ДО ГОТОВОГ ПРОИЗВОДА!
ОД СРПСКЕ ПОРОДИЦЕ ДО СВЕТСКОГ ТРЖИШТА!
СРБИЈА МОРА ДА ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ И ПОБЕЂУЈЕ!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ!
Богољуб Карић
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Доктор филозофије (ПхД) из пословне дипломатије Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Професор Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос књизи „Дијагноза човечанства“. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.