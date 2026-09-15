БОГОЉУБ КАРИЋ: ДОСТА ЈЕ ПОЛИТИКЕ БЕЗ ОДГОВОРНОСТИ!КО ТРАЖИ ГЛАС НАРОДА — НЕКА ПОТПИШЕ ЈАВНИ УГОВОР СА НАРОДОМ
Драги моји,
иду избори.
Припремају се кандидати и изборне листе. Тражиће се потписи грађана. Ускоро ће Србија поново слушати стотине обећања.
Зато данас, пре избора, постављам једно једноставно питање:
КО ОД ПОЛИТИЧАРА СМЕ ДА ПОТПИШЕ ОНО ШТО ОБЕЋАВА НАРОДУ?
У свакој озбиљној професији постоји одговорност.
Лекар одговара за свој рад.
Инжењер одговара за свој пројекат.
Директор одговара за компанију.
Предузетник одговара за уговор који потпише.
А политичар управља милијардама народног новца, доноси одлуке о будућности државе и наших породица, о миру и безбедности, економији, школству, здравству, селу и граду — и после избора често за своја обећања не полаже никакав конкретан рачун.
ТО МОРА ДА СЕ ПРОМЕНИ.
Зато предлажем ЈАВНИ УГОВОР ПОЛИТИЧАРА СА ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ.
Пре него што затражи власт, кандидат треба јасно да стави пред грађане:
ШТА ОБЕЋАВА.
У КОЈЕМ РОКУ.
КАКО ЋЕ ТО ОСТВАРИТИ.
КАКО ЋЕ СЕ МЕРИТИ РЕЗУЛТАТ.
И ЗА ШТА ЛИЧНО ПРЕУЗИМА ОДГОВОРНОСТ.
Не желим више изборне програме који после избора заврше у фиоци.
Хоћу да грађанин у сваком тренутку може да види:
ОБЕЋАНО — УРАЂЕНО — НИЈЕ УРАЂЕНО — ЗАШТО — КО ЈЕ ОДГОВОРАН.
ПОЛИТИКА МОРА ПОСТАТИ ПРОФЕСИЈА НАЈВЕЋЕ ОДГОВОРНОСТИ
Ко није спреман да одговара за своју реч, нека не тражи власт.
Ко није стручан и способан да преузме одговорност за државни посао, нека га не преузима.
Не може нестручан човек да оперише срце.
Не може агроном да пројектује мост.
Не може инжењер да уђе у операциону салу и каже: „Покушаћу.“
ЗАШТО БИ ОНДА НЕКО МОГАО ДА ЕКСПЕРИМЕНТИШЕ СА ДРЖАВОМ И ЖИВОТИМА МИЛИОНА ЉУДИ?
Грешке државника могу бити страшније од грешака у било којој другој професији.
Њихове последице могу бити сиромаштво, задуживање, пропадање институција, исељавање људи, а у најтежим историјским околностима и људске жртве и ратови.
Зато власт не може бити привилегија.
ВЛАСТ ЈЕ ПОВЕРЕНА МОЋ И НАЈВЕЋА ОДГОВОРНОСТ.
ОДГОВОРНОСТ МОРА БИТИ И ПОЛИТИЧКА И ПРАВНА
Предлажем да Србија законом установи јасан систем одговорности носилаца највиших јавних функција.
Неиспуњавање преузетих обавеза мора имати јасне политичке и законом прописане последице, уз независан поступак који утврђује чињенице и одговорност.
За тешке, законом утврђене злоупотребе јавне функције мора постојати могућност забране поновног обављања јавних функција.
А када постоје елементи кривичног дела — корупција, злоупотреба положаја, противправна корист, незаконито располагање народним новцем или друго законом прописано дело — мора постојати кривична одговорност и независан судски поступак.
Нема политичког имунитета од кривичног закона.
Али нема ни политичке освете.
ДОКАЗ. ЗАКОН. НЕЗАВИСАН СУД.
То мора важити за власт и опозицију.
За претходну, садашњу и сваку будућу власт.
А ПРВИ ПОТПИС СТАВЉАМ ЈА
Не предлажем закон који треба да важи за моје политичке противнике.
ПРЕДЛАЖЕМ ЗАКОН КОЈИ МОРА ДА ВАЖИ И ЗА МЕНЕ.
Ако тражим поверење грађана Србије, спреман сам да ставим свој потпис испод онога што обећавам.
Да се зна шта сам обећао.
Да се зна рок.
Да се види резултат.
И да се зна моја одговорност.
Позивам и све друге кандидате:
ПОТПИШИТЕ ОНО ШТО ОБЕЋАВАТЕ!
Ако верујете свом програму, зашто бисте се плашили потписа?
Ако тражите од народа четири године његове државе, његовог новца и његове будућности — народ има право да од вас тражи одговорност.
НЕМА ВИШЕ ПОЛИТИКЕ „ОБЕЋАО САМ, ДОБИО ИЗБОРЕ И НИКОМ НИШТА“.
Од ових избора желим да започнемо нову политичку културу Србије:
РЕЧ ЈЕ ОБАВЕЗА.
ПОТПИС ЈЕ ОДГОВОРНОСТ.
ФУНКЦИЈА НИЈЕ ПРИВИЛЕГИЈА.
НИКО НИЈЕ ИЗНАД ЗАКОНА.
ПОЛИТИКА ВИШЕ НЕ СМЕ БИТИ ПРОФЕСИЈА БЕЗ ОДГОВОРНОСТИ.
Ја сам спреман да потпишем.
А ви?
Богољуб Карић
Покрет снага Србије – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Доктор филозофије (ПхД) из пословне дипломатије Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Професор Универзитета Светског филозофског форума у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос књизи „Дијагноза човечанства“. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.