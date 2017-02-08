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У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Autor: Datum objavljivanja: februar 08, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

8. фебруар 2017. године

 

У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ У ЧАЧКУ,  ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН
САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И
РЕЛЕВАНТНИХ СУБЈЕКАТА О УПИСНОЈ ПОЛИТИЦИ И ДУАЛНОМ
ОБРАЗОВАЊУ.
ОРГАНИЗАТОР СКУПА БИЛА ЈЕ ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА МОРАВИЧКОГ И РАШКОГ ОКРУГА
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЧАЧАК.
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