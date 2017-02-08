У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ОДРЖАН САСТАНАК ПОВОДОМ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
8. фебруар 2017. године
У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ У ЧАЧКУ, ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН
САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И
РЕЛЕВАНТНИХ СУБЈЕКАТА О УПИСНОЈ ПОЛИТИЦИ И ДУАЛНОМ
ОБРАЗОВАЊУ.
ОРГАНИЗАТОР СКУПА БИЛА ЈЕ ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА МОРАВИЧКОГ И РАШКОГ ОКРУГА
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЧАЧАК.
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ У ЧАЧКУ, ДАНАС ЈЕ ОДРЖАН
САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ И
РЕЛЕВАНТНИХ СУБЈЕКАТА О УПИСНОЈ ПОЛИТИЦИ И ДУАЛНОМ
ОБРАЗОВАЊУ.
ОРГАНИЗАТОР СКУПА БИЛА ЈЕ ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ РЕГИОНАЛНА ПРИВРЕДНА КОМОРА МОРАВИЧКОГ И РАШКОГ ОКРУГА
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЧАЧАК.