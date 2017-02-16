ЗА СУТРА ЗАКАЗАНА 22. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА
16. фебруар 2017. године
ЗА СУТРА ЈЕ ЗАКАЗАНА 22. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА.
ВЕЋНИЦИ БИ ТРЕБАЛО ДА УТВРДЕ ЕКОНОМСКУ ЦЕНУ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД, КАО И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О НОВИМ ЦЕНАМА УСЛУГА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИСА”. НА
ДНЕВНОМ РЕДУ ЈЕ И ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗА 2017.
ГОДИНУ И ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ. НА ДНЕВНОМ РЕДУ
ЋЕ СЕ НАЋИ И ГОДИШЊИ ПЛАН СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА”МЛАДОСТ”, КАО И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ПРЕЉИНА.