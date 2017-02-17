ПРЕДАВАЊЕ, ПРЕДСТАВА И ФИЛМОВИ У ДОМ КУЛТУРЕ
17. фебруар 2017. године
У ОКВИРУ КУЛТУРНО ОБРАЗОВНОГ ПРОГРАМА ДОМА КУЛТУРЕ
У ПОНЕДЕЉАК 2О. ФЕБРУАРА БИЋЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ
„ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, БАЛКАН И СРБИЈА 1804-1914“. У УТОРАК НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ГОСТУЈЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР СА ПРЕДСТАВОМ „ГОЗБА“,
У ПОНЕДЕЉАК 2О. ФЕБРУАРА БИЋЕ ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ
„ВЕЛИКА БРИТАНИЈА, БАЛКАН И СРБИЈА 1804-1914“. У УТОРАК НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ГОСТУЈЕ ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР СА ПРЕДСТАВОМ „ГОЗБА“,
А ОД 22. ДО 24. ФЕБРУАРА ЧАЧАНИ ЋЕ МОЋИ ДА ПОГЛЕДАЈУ ТРИ ЗАНИМЉИВА ФИЛМСКА ОСТВАРЕЊА „ЛЕГО БЕТМЕН“, „БИСЕР БОЈАНЕ“ И „ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ МРАЧНИЈЕ“.