У ЛУЧАНИМА ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: septembar 12, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0 12. септембар 2017. године У ЛУЧАНИМА ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА. Tweet Share ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 15922 Povezani sadržaji СВЕТАЧНИК 13. СЕПТЕМБАР НОВИ ПРОЈЕКАТ У ШКОЛАМА „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ ФОРМИРА СЕ БАЗА ПОДАТАКА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ТВ „ГАЛАКСИЈА 32“ ПОСЕТИЛА МАНАСТИР НОВА ГРАЧАНИЦА У ЧИКАГУ