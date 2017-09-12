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У ЛУЧАНИМА ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Autor: Datum objavljivanja: septembar 12, 2017 Kategorija: Друштво | komentara : 0

12. септембар 2017. године

У ЛУЧАНИМА ЈЕ ДАНАС ОДРЖАНА 54. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА.

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