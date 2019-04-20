ГЛУМАЧКИ СТУДИО “ КРУГ“ ИЗВЕО ПРЕДСТАВУ „ТАЧКА“ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: april 20, 2019 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0 У ДОМУ УЧЕНИКА, ДЕЧИЈИ ГЛУМАЧКИ СТУДИО “ КРУГ“ ИЗВЕО ЈЕ ПРЕДСТАВУ НАЗВАНУ „ТАЧКА“. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 16308 Povezani sadržaji СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА ОВЕ ГОДИНЕ ОБЕЛЕЖАВА ОСАМ ВЕKОВА ОД АУТОKЕФАЛНОСТИ СЕДАМ НАЈБОЉИХ ФИЛМОВА СА 14. ФЕСТИВАЛА СЛОБОДНА ЗОНА ПОЧЕЛИ ДА СЕ ПРИКАЗУЈУ И У ЧАЧКУ ЧАЧАК СЕ У ИСТРИ ПРЕДСТАВИО И КУЛТУРНИМ САДРЖАЈИМА НАЈМЛАЂА ТАKМИЧАРСKА СЕЛЕKЦИЈА KK „МЛАДОСТ“ НА ПРЕСТИЖНОМ ТАKМИЧЕЊУ „BASKET 4 KIDS“