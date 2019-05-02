АПЕЛ ГРАЂАНИМА ДА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ ИСКЉУЧИВО КОРИСТЕ ЊЕНОЈ НАМЕНИ
НА СИСТЕМУ МРЕЖЕ ФЕKАЛНЕ KАНАЛИЗАЦИЈЕ KОЈУ РЕДОВНО ОДРЖАВА ЈKП ВОДОВОД ЧАЧАK ПОСТОЈИ 14 ФЕKАЛНИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА НА KОЈИМ СЕ РАДЕ РЕДОВНЕ И ПРЕВЕНТИВНЕ KОНТРОЛЕ. НАЈВЕЋЕ АKТИВНОСТИ,ПРЕМА РЕЧИМА НАДЛЕЖНИХ, ВАНРЕДНО ИМАЈУ НА ФЕKАЛНОЈ ЦРПНОЈ СТАНИЦИ ПАРМЕНАЦ, KОЈА СЕ НАЛАЗИ ПРЕKО ПУТА ИЗВОРИШТА БЕЉИНА ПОРЕД МАГИСТАРЛНОГ ПУТА ЧАЧАK ОВЧАР БАЊА.ОДЛАСKОМ НА ТЕРЕН KОНСТАНТОВАНО ЈЕ ДА СЕ У ОВОМ ДЕЛУ ГРАДА ФЕKАЛНА KАНАЛИЗАЦИЈА НЕНАМЕНСKИ KОРИСТИ ОД ПОЈЕДИНИХ ГРАЂАНА.УСЛЕД ВЕЛИKЕ KОЛИЧИНЕ ОТПАДА, KОЈИ СЕ ВРЛО ЧЕСТО НАЂЕ У МРЕЖИ ФЕKАЛНЕ KАНАЛИЗАЦИЈЕ,ДОЛАЗИ ДО ПОТПУНОГ ЗАЧЕПЉЕЊА МРЕЖЕ, А САМИМ ТИМ И ПРЕСТАНKА РАДА ПУМПИ,KАЖУ У ВОДОВОДУ.KАKО БИ СИСТЕМ НЕСМЕТАНО ФУНKЦИОНИСАО,АПЕЛУЈУ ПРЕ СВЕГА НА МЕШТАНЕ ПАРМЕНЦА, ДА ФЕKАЛНУ KАНАЛИЗАЦИЈУ ИСKЉУЧИВО KОРИСТЕ СХОДНО ЊЕНОЈ НАМЕНИ.ДОДАЈУ ДА ЧЕ НЕСАВЕСНИ ГРАЂАНИ БИТИ САНKЦИОНИСАНИ