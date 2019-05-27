ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: maj 27, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0 У ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“ ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 16527 Povezani sadržaji ЧАЧАНСКИ СПОРТИСТИ УСПЕШНИ НА РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА НА ФТН-у ОРГАНИЗОВАН ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА, ПОБЕДНИКА МЕНАЏЕРИЈАДЕ ОДРЖАНА ПОKАЗНА ВЕЖБА “ МОРАВА 2019” ОДРЖАН OКРУГЛИ СТО „ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ НА ТРЖИШТУ РАДА У ЧАЧКУ“