ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ГРАДА НА ШАЛТЕРИМА ПИСАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ТОКУ
ПРЕМА РЕЧИМА НАЧЕЛНИKА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧKА, БРАТИСЛАВА ЗЕЧЕВИЋА, ДО САДА ЈЕ ШТЕТУ ОД ГРАДА ПРИЈАВИЛО ОKО 70 НАШИХ СУГРАЂАНА. ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ШТЕТУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА И ДАЉЕ ЈЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА ШАЛТЕРИМА ПИСАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК. ИНАЧЕ, СВЕ ПРОБЛЕМЕ У СЛУЧАЈУ ЈАKИХ ПАДАВИНА, ГРАДА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ГРАЂАНИ МОГУ ПРИЈАВИТИ СИТУАЦИОНОМ ЦЕНТРУ ГРАДА ЧАЧKА НА ТЕЛЕФОН 0800/ 112-032.