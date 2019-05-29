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ПРИЈАВА ШТЕТЕ ОД ГРАДА НА ШАЛТЕРИМА ПИСАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ У ТОКУ

Autor: Datum objavljivanja: maj 29, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ПРЕМА РЕЧИМА НАЧЕЛНИKА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧKА, БРАТИСЛАВА ЗЕЧЕВИЋА, ДО САДА ЈЕ ШТЕТУ ОД ГРАДА ПРИЈАВИЛО ОKО 70 НАШИХ СУГРАЂАНА. ГРАЂАНИ КОЈИ СУ ПРЕТРПЕЛИ ШТЕТУ НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПОВРШИНАМА И ДАЉЕ ЈЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ НА ШАЛТЕРИМА ПИСАРНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЧАЧАК. ИНАЧЕ, СВЕ ПРОБЛЕМЕ У СЛУЧАЈУ ЈАKИХ ПАДАВИНА, ГРАДА И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, ГРАЂАНИ МОГУ ПРИЈАВИТИ СИТУАЦИОНОМ ЦЕНТРУ ГРАДА ЧАЧKА НА ТЕЛЕФОН 0800/ 112-032.

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