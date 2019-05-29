ПРОИЗВОДНИ ПОГОН НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ „ПАШАЛ“ УСКОРО У ЧАЧКУ
ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧАЧКА МИЛУН ТОДОРОВИЋ САСТАО СЕ СА ДИРЕКТОРОМ НЕМАЧКЕ КОМПАНИЈЕ „ПАШАЛ“ ШТЕФАНОМ ЛИНКЕОМ, НА КОЈЕМ ЈЕ ПОТВРЂЕНО ДА ЋЕ ОВА КОМПАНИЈА ОТВОРИТИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН У ГРАДУ НА МОРАВИ. САСТАНКУ СУ, КАКО ЈЕ НАВЕДЕНО НА ЗВАНИЧНОМ ФЕЈСБУК НАЛОГУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИЛУНА ТОДОРОВИЋА, ПРИСУСТВОВАЛИ ПОСЛОВНИ ПАРТНЕРИ ШТЕФАНА ЛИНКЕА У СРБИЈИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ФИРМЕ „ХЕЛВЕТИКА“ СЛАВИША И МАРИНЕЛА МАРКОВИЋ.
„КОМПАНИЈА „ПАШАЛ“ БАВИ СЕ ПРОИЗВОДЊОМ СИСТЕМА ЗА ШКОЛОВАЊЕ У МОДЕРНОЈ ГРАДЊИ У СВИМ ОБЛАСТИМА ГРАЂЕВИНАРСТВА, А НАМЕРАВА ДА ВЕЋ У ТОКУ ОВЕ ГОДИНЕ ОТВОРИ СВОЈ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН У НАШЕМ ГРАДУ. ПОРЕД ЗАПОШЉАВАЊА НАШИХ СУГРАЂАНА, ПЛАНИРА СЕ СХОДНО НОВИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА КОЈЕ ОВА КОМПАНИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОЈОЈ ПРОИЗВОДЊИ, И КОНСТАНТНА ОБУКА КАДРОВА, КАО И ИНТЕЗИВНА САРАДЊА СА ЧАЧАНСКИМ ФИРМАМА КАО ПРОИЗВОЂАЧИМА“ ОБЈАВИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ТОДОРОВИЋ.