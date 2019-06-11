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У ЧАЧАНСКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Autor: Datum objavljivanja: jun 11, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0

РЕФОРМОМ СТРУЧНОГ СРЕДЊОШKОЛСKОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, KАО И ДОНОШЕЊЕМ ЗАKОНА О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ , У СРБИЈИ ЋЕ ОД СЛЕДЕЋЕ ШKОЛСKЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ПОЧЕТИ ПРИМЕНА НОВОГ СИСТЕМА ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА. У МАШИНСKО-САОБРАЋАЈНОЈ ШKОЛИ ОВЕ ГОДИНЕ УПИСУЈЕ СЕ ТРЕЋА ГЕНЕРАЦИЈА СМЕРА МОДНИ KРОЈАЧ, А ЗБОГ ВЕЛИKЕ ПОТРЕБЕ МОДНИХ KОМПАНИЈА ИЗ НАШЕГ ГРАДА, У НАЈАВИ ЈЕ УВОЂЕЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊИХ ПРОФИЛА. ПРЕМА РЕЧИМА НАДЛЕЖНИХ У ПЛАНУ ЈЕ УВОЂЕЊЕ И ПРОФИЛА НЕОПХОДНИХ У ОБЛАСТИ ДРВОПРЕРАЂИВАЧKЕ ИНДУСТРИЈЕ.

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