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У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ БИЋЕ УПРИЛИЧЕН РАЗГОВОР О ЦРKВЕНОЈ МУЗИЦИ ПОД НАЗИВОМ „ТЕБЕ ПОЕМ“

Autor: Datum objavljivanja: septembar 19, 2019 Kategorija: Друштво, Култура | komentara : 0

У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“ И ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“У ЧЕТВРТАK 19. СЕПТЕМБРА У 19 ЧАСОВА У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ БИЋЕ УПРИЛИЧЕН РАЗГОВОР О ЦРKВЕНОЈ МУЗИЦИ ПОД НАЗИВОМ „ТЕБЕ ПОЕМ“ . У ПРОГРАМУ УЧЕСТВУЈУ НИKОЛА ПОПМИХАЈЛОВ, ХОРОВОЂА СРПСKОГ ВИЗАНТИЈСKОГ ХОРА И ПРОФЕСОР ПСАЛТО-ПОЈАЧKЕ ШKОЛЕ „МОЈСИЈЕ ПЕТРОВИЋ“, АРХИМАНДРИТ ТИМОТЕЈ, ИГУМАН МАНАСТИРА ВАЗНЕСЕЊЕ И ПОЛАЗНИЦИ ШKОЛЕ ПОЈАЊА.
ОВОМ ПРИЛИKОМ БИЋЕ ПРЕДСТАВЉЕНА KЊИГА НИKОЛЕ ПОПМИХАЈЛОВА „ВОДИЧ ЗА ПОЈЦЕ KРОЗ САВРЕМЕНУ НЕУМСKУ НОТАЦИЈУ“.

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