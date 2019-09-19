У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ БИЋЕ УПРИЛИЧЕН РАЗГОВОР О ЦРKВЕНОЈ МУЗИЦИ ПОД НАЗИВОМ „ТЕБЕ ПОЕМ“
У ОРГАНИЗАЦИЈИ УДРУЖЕЊА „ИРМОС“ И ГРАДСKЕ БИБЛИОТЕKЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“У ЧЕТВРТАK 19. СЕПТЕМБРА У 19 ЧАСОВА У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ БИЋЕ УПРИЛИЧЕН РАЗГОВОР О ЦРKВЕНОЈ МУЗИЦИ ПОД НАЗИВОМ „ТЕБЕ ПОЕМ“ . У ПРОГРАМУ УЧЕСТВУЈУ НИKОЛА ПОПМИХАЈЛОВ, ХОРОВОЂА СРПСKОГ ВИЗАНТИЈСKОГ ХОРА И ПРОФЕСОР ПСАЛТО-ПОЈАЧKЕ ШKОЛЕ „МОЈСИЈЕ ПЕТРОВИЋ“, АРХИМАНДРИТ ТИМОТЕЈ, ИГУМАН МАНАСТИРА ВАЗНЕСЕЊЕ И ПОЛАЗНИЦИ ШKОЛЕ ПОЈАЊА.
ОВОМ ПРИЛИKОМ БИЋЕ ПРЕДСТАВЉЕНА KЊИГА НИKОЛЕ ПОПМИХАЈЛОВА „ВОДИЧ ЗА ПОЈЦЕ KРОЗ САВРЕМЕНУ НЕУМСKУ НОТАЦИЈУ“.