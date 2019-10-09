ПУ „РАДОСТ“ ОБЕЛЕЖАВА ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: oktobar 09, 2019 Kategorija: Друштво, Образовање | komentara : 0 НИЗОМ АКТИВНОСТИ БИЋЕ ОБЕЛЕЖЕНА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА У ЧАЧАНСКИМ ВРТИЋИМА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17264 Povezani sadržaji РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЧАЧКУ ПРОТИЧЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИКОМ ЈKП ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАK” СПРЕМНО ЗА ПОЧЕТАK НОВЕ ГРЕЈЕНЕ СЕЗОНЕ УПЖ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” ОРГАНИЗОВАЛО KОНKУРС “ЗАKОРАЧИ ВАН ОKВИРА” ЗНАЧАЈНА УЛАГАЊА У НАРОДНУ КУХИЊУ У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ