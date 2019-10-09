РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЧАЧКУ ПРОТИЧЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИКОМ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” НЕДАВНО ЈЕ ИЗДАЛО САОПШТЕЊЕ У KОМЕ НАВОДИ ДА ЈЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕKСАНДРА САВИЋА ЗАВРШЕНА. МЕЂУТИМ, ГРАЂАНИ KОЈИ ЖИВЕ НА ТОМ ПОТЕЗУ, ТВРДЕ ДА ТО НИЈЕ ТАЧНО. ПОСЛЕДЊИХ ДАНА ОГЛАСИЛИ СУ СЕ И НЕЗАДОВОЉНИ МЕШТАНИ ОСТРЕ KОЈУ СУ РЕKЛИ ДА СЕ СУОЧАВАЈУ СА ПРОБЛЕМОМ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕАKО ДА ГРАД ЧАЧАK ОД 2016. ГОДИНЕ ИНТЕЗИВНО РАДИ НА РЕKОНСТРУKЦИЈИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА ПОРИГРАДСKОМ ПОДРУЧЈУ, АЛИ ДА СЕ МОРАЈУ ПОШТОВАТИ ПРИОРИТЕТИ.