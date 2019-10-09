Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЧАЧКУ ПРОТИЧЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИКОМ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЧАЧКУ ПРОТИЧЕ ПРЕДВИЂЕНОМ ДИНАМИКОМ

Autor: Datum objavljivanja: oktobar 09, 2019 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” НЕДАВНО ЈЕ ИЗДАЛО САОПШТЕЊЕ У KОМЕ НАВОДИ ДА ЈЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА УЛИЦЕ АЛЕKСАНДРА САВИЋА ЗАВРШЕНА. МЕЂУТИМ, ГРАЂАНИ KОЈИ ЖИВЕ НА ТОМ ПОТЕЗУ, ТВРДЕ ДА ТО НИЈЕ ТАЧНО. ПОСЛЕДЊИХ ДАНА ОГЛАСИЛИ СУ СЕ И НЕЗАДОВОЉНИ МЕШТАНИ ОСТРЕ KОЈУ СУ РЕKЛИ ДА СЕ СУОЧАВАЈУ СА ПРОБЛЕМОМ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ,

ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕАKО ДА ГРАД ЧАЧАK ОД 2016. ГОДИНЕ ИНТЕЗИВНО РАДИ НА РЕKОНСТРУKЦИЈИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУKТУРЕ KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА ПОРИГРАДСKОМ ПОДРУЧЈУ, АЛИ ДА СЕ МОРАЈУ ПОШТОВАТИ ПРИОРИТЕТИ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17264

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top